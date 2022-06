Stellantis: Comau, progetti per fornitori energia a idrogeno

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Comau, società del gruppo Stellantis, s'impegna a fornire in ambito manufacturing soluzioni di automazione ad alta velocità per diversi fornitori di energia a idrogeno. L'azienda si è aggiudicata un progetto di celle a combustibile in Cina per Shanghai Hydrogen Propulsion Technology, azienda controllata di Saic Motor. Progetti simili sono in corso nelle regioni Emea e Oceania.

Tutti questi progetti - spiega Comau in una nota - mirano a industrializzare l'ambiente di produzione, in gran parte manuale, consentendo di incrementare i volumi di produzione e di accrescere la qualità del processo di alta precisione.

L'automazione può anche ridurre i costi operativi fino al 20%, secondo le stime interne, grazie anche alla maggiore precisione e alla riduzione dell'onere delle misure di sicurezza della camera bianca.

Comau prevede che l'uso dell'idrogeno raddoppierà nel prossimo decennio, in gran parte trainato da nuovi impieghi come la mobilità e lo stoccaggio di energia. La generazione di idrogeno verde stimolerà anche la domanda di elettrolizzatori, da una stima di 120 MW installati nel 2020 a più di 20 GW previsti nel 2030. In termini di celle a combustibile, Comau stima che il mercato crescerà in modo esponenziale, passando da poche migliaia di unità di celle a combustibile installate nel 2020 a 1,2 milioni di unità entro il 2030, equivalenti a più di 100 GW di energia da idrogeno. (ANSA).