Siccità: a giugno altro deficit piogge, in Piemonte -30%

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Anche giugno si chiude con un deficit di piogge in Piemonte, -30% in media sul territorio regionale, secondo i dati di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). I temporali di martedì scorso hanno ridotto l'ammanco pluviometrico annuale di soli 4 punti percentuali, dal 54% al 50%.

In media sul Piemonte sono caduti in 24 oer 20 millimetri di pioggia, con un picco di 95,3 millimetri a Cuneo Cascina Vecchia, 77,3 mm in tre ore, e 77,4 mm ad Andorno Gesso (Cuneo).

(ANSA).