Edilizia: Ance, manca personale a tutti i livelli

(ANSA) - CUNEO, 30 GIU - "L'edilizia non solo piemontese ha di fronte almeno 10 anni di lavoro intenso, ma c'è una carenza di manodopera a tutti i livelli: dai capocantiere agli ingegneri ai manovali". Così Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte e Valle d'Aosta, intervenendo oggi all'assemblea annuale di Ance della provincia di Cuneo, l'associazione dei costruttori edili, nella nuova sede di Confindustria (inaugurata nei giorni scorsi dal presidente nazionale Carlo Bonomi). "Abbiamo appena siglato - ha ricordato Malabaila - un accordo con il Politecnico di Torino per facilitare l'inserimento dei tirocinanti, futuri ingegneri civili ed edili, nelle nostre aziende. A ottobre, con la Regione Piemonte, promuoveremo con un evento il ruolo fondamentale delle scuole edili che non riescono ad attrarre un numero sufficiente di giovani".

Per Il presidente di Ance Cuneo Gabriele Gazzano "Sostenibilità urbana e il progresso digitale ormai sono imprescindibili anche nei territori meno popolosi come il Cuneese, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Non possiamo perdere altro tempo per la revisione del codice degli appalti. Serve in fretta una legge che permetta di snellire aggiudicazione e conduzione dei cantieri". (ANSA).