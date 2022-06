Dopo due anni 'virtuali' si torna a correre 'Stracandiolo'

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Dopo due anni in edizione virtuale per le limitazioni da Covid, il 3 luglio torna la Stracandiolo, a sostegno della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus. La corsa, inseriti nei calendari Fidal e Uisp, parte e arriva la partenza e l'arrivo all'interno dell'Istituto di cura e di ricerca. Al supporto consolidato del partner Team Marathon, quest'anno si aggiunge Torino Road Runners ASD.

Con l'iscrizione si potrà sostenere il lavoro degli oltre 300 ricercatori italiani e internazionali, impegnati nei 37 laboratori e unità di ricerca dell'Istituto di Candiolo - IRCCS, un centro di eccellenza internazionale in cui è n corso un importante piano di sviluppo, finalizzato a creare nuovi spazi dedicati a piattaforme tecnologiche avanzate per la ricerca e la cura.

Le iscrizioni sono aperte esclusivamente online tramite piattaforma Endu al link: https://www.endu.net/events/id/65899 Il sistema di iscrizione prevede la possibilità di effettuare la donazione tramite bonifico bancario online, Satispay, carte di credito. Le quote di iscrizione, fino al 30 giugno, è di 12 euro fino al 30 giugno, in loco il 3 luglio, dalle 7.30 alle 8.45, di 15 euro. (ANSA).