Siccità: Confagri, oltre 1 mld di danni diretti agricoltura

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - La siccità ha già causato danni diretti in Piemonte pari a 1 miliardo e 150 milioni di euro, calcolati sulla produzione agricola di base. E' la stima fatta da Confagricoltura Piemonte che oggi a Torino ha tenuto la sua assemblea regionale. "Occorrerà prevedere - ha detto il presidente Enrico Allasia - un congruo rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale e interventi di sostegno per le imprese agricole danneggiate per evitare che questa calamità determini il tracollo del sistema produttivo piemontese con conseguenze dirompenti sule filiere produttive, in particolare zootecniche.

e sul nostro sistema agroalimentare".

Allasia ha ricordato come siccità e Peste suina africana siano le principali emergenze dell'agricoltura subalpina: "dobbiamo fronteggiarle con determinazione e impegno corale. Il risultato dipende dalla nostra capacità di progettazione e soprattutto di azione, sapendo che senza acqua e senza una strategia di difesa dalle malattie la nostra agricoltura non potrà sopravvivere".

L'assemblea di Confagricoltura Piemonte è stata chiusa dal presidente nazionale Massimiliano Giansanti che ha chiesto "una food policy a livello globale per tutelare le produzioni di qualità dell'agricoltura italiana. E' tempo di scelte coraggiose e responsabili: chiediamo attenzione per il settore primario, l'agricoltura continua a dare il propri contributo all'economia del Paese". (ANSA).