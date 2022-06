Lavazza: tazzine sono riutilizzabili, a Wimbledon il debutto

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Con oltre 900 mila ettari di foreste protetti e 270.000 tonnellate di Co2 evitate, Lavazza conferma l'impegno per la sostenibilità. E, in occasione di Wimbledon con cui ha rinnovato fino al 2025 la partnership iniziata nel 2011, presenta gli ultimi risultati raggiunti.

Dalle tazzine riutilizzabili, che debuttano al torneo di tennis sull'erba più famoso del mondo, alla compensazione delle emissioni di CO2 prodotte nella filiera del caffè. Un impegno che rispecchia i valori dell'azienda, da sempre attenta al patrimonio dei Paesi in cui opera.

E' dal 2004, con la nascita della Fondazione Lavazza, che il Gruppo supporta le comunità produttrici di caffè. Sono oltre 136mila i coltivatori, di venti Paesi e tre continenti, che beneficiano dei suoi progetti. L'obiettivo, in collaborazione con gli stakeholder del territorio, è quello di migliorare la resa produttiva e la qualità del caffè, promuovendo l'imprenditorialità e il miglioramento delle condizioni di vita dei produttori. E, allo stesso tempo, valorizzando il lavoro delle donne e coinvolgendo le nuove generazioni. (ANSA).