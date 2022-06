Cuneo, Alpini in coda all'ospedale per donare sangue

(ANSA) - CUNEO, 29 GIU - Gli alpini del 2° Reggimento della caserma "Vian" hanno risposto all'appello dell'ospedale di Cuneo donando sangue e plasma al centro trasfusionale.

Ieri e oggi i militari, tra cui alcuni rientrati la scorsa settimana dall'esercitazione in Lituania con la Nato) hanno compiuto un gesto che, come scrivono dall'ospedale "testimonia i valori di servizio alla Nazione e al territorio che li contraddistinguono".

Nei giorni scorsi, l'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle aveva rivolto un appello alla donazione in vista della consueta carenza di scorte di sangue che, ogni anno, si verifica in estate. "Il 2° Reggimento Alpini, che durante tutta la campagna vaccinale anti-covid ha collaborato attivamente con l'Azienda ospedaliera cuneese, ha subito risposto alla richiesta di aiuto", scrivono ancora dall'ospedale. (ANSA).