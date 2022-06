Nuovo logo Unito, toro su 3 libri e aquila che fissa sole

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - L'Università di Torino ha un nuovo logo. Lo hanno presentato il rettore Stefano Geuna, la prorettrice Giulia Carluccio e il direttore generale Andrea Silvestri, alla comunità accademica in occasione dell'inaugurazione della mostra "Un toro che poggia su tre libri, un'aquila coronata in atto di fissare il sole" nel Palazzo del Rettorato. La mostra ripercorre le fasi più significative della storia dell'identità visiva dell'Ateneo, a partire dalla riscoperta novecentesca del sigillo del 1615 da cui trae origine il logo di UniTo, le prime realizzazioni e le successive evoluzioni, fino all'ultimo attuale ridisegno, volto a favorire una migliore riconoscibilità allineandolo a estetiche più adeguate alle esigenze di comunicazione attuali.

Il restyling del logo è partito dallo studio del sigillo originale, mettendo al centro i simboli in esso presenti e i loro significati. La pubblicazione recente di un articolo a cura di ricercatrici e archiviste di UniTo ne ha aggiornato l'interpretazione, a partire dal ritrovamento di un cimelio di cui l'Ateneo è venuto in possesso. La progettazione si è concentrata sui simboli - i tre libri, il toro, l'aquila coronata e il sole - e sulla loro organizzazione spaziale. "Il nuovo logo nasce dal desiderio di ricondurre l'immagine di UniTo a un'estetica più attuale e più contemporanea. La storia del nostro Ateneo compie quindi un passo importante verso il futuro.

Si riaffaccia al mondo attraverso una rappresentazione di sé autorevole e dinamica" spiega Geuna.

Il nuovo logo di Ateneo è stato realizzato da Nadia Borgetti, nell'ambito di un percorso di revisione guidato dal rispetto filologico e interpretativo dei simboli presenti nel sigillo originario. (ANSA).