Al parco del Castello di Miradolo 1,9 milioni dal Pnrr

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Con il progetto "Il Parco del Castello di Miradolo. Storia di una rinascita" la Fondazione Cosso ha ottenuto quasi 1,9 milioni di euro del Pnrr tramite il bando del ministero della Cultura dedicato ai parchi e ai giardini storici, finanziato dall'Unione europea attraverso i fondi NextGenerationEu.

Ottavo in graduatoria tra i migliori progetti italiani e primo in Piemonte tra tutti i partecipanti della regione, il progetto ha ottenuto 1.869.432 euro (pari al 100% della somma richiesta) per migliorare l'offerta culturale e di servizi oltre alla gestione, manutenzione, sicurezza, sostenibilità ambientale e accoglienza del Parco del Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo (Torino), esempio di giardino all'inglese. Le linee sinuose dei contorni, le macchie arboree caratterizzate da una notevole varietà di tessiture, i colori e le forme, la presenza di piccoli corsi d'acqua, la traccia di un antico lago, sono segni inconfutabili dello stile romantico del Parco, organizzato intorno a un'imponente radura centrale.

L'utilizzo improprio del parco e il conseguente abbandono, dal 1950 al 2007, hanno comportato perdite nel patrimonio arboreo, inselvatichimenti, degrado delle porzioni a giardino e modifiche incongrue nella distribuzione di percorsi e spazi esterni. Dal 2008 la Fondazione Cosso ha preso in gestione il Castello, il Parco e le pertinenze ormai in degrado avviando sin da subito un imponente lavoro di restauro che sarà intensificato proprio grazie ai fondi del Pnrr. (ANSA).