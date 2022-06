Aborto: Grimaldi (Luv), Giunta Cirio intervenga su obiezione

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il capogruppo di Liberi Uguali Verdi nel Consiglio regionale del Piemonte, Marco Grimaldi, ha chiesto un intervento della Giunta Cirio per ovviare al problema dell'obiezione di coscienza, quando questa impedisce di fatto alle donne di abortire. Un problema, ha sottolineato, che colpisce soprattutto l'area del Novarese.

"Occorre adottare una delibera - ha spiegato Grimaldi in apertura dei lavori in Aula - che inserisca un automatismo tale che, nel caso in cui il diritto all'aborto non venga garantito a causa dell'obiezione di coscienza, scatti un'immediata sostituzione dell'obiettore con un medico non obiettore". Perché nel caso dell'interruzione di gravidanza, ha sottolineato, "non si può aspettare mesi per essere sottoposti all'intervento" e questo significa "tornare indietro ai tempi in cui gli aborti, che ci sono sempre stati, avvenivano in modo clandestino e non sicuro".

Su questo tema Grimaldi ha chiesto un confronto in Aula con l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, per sapere come la Regione intenda intervenire. (ANSA).