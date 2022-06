Torino: dopo stop Covid risalgono matrimoni, +23% quest'anno

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Nei primi 5 mesi dell'anno a Torino sono stati celebrati 445 matrimoni con rito civile, il 23% in più rispetto ai 362 del 2021. Dopo lo stop e il rallentamento dovuto alle restrizioni della pandemia, risalgono dunque i numeri delle cerimonie nuziali, tema al centro di una interpellanza discussa oggi in Consiglio comunale e presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che lamentava i tempi di attesa eccessivi.

L'assessore ai Servizi civici Francesco Tresso ha spiegato che in base alle prenotazioni già effettuate "nei mesi di giugno e luglio saranno celebrati 200 matrimoni, il 17% in più dell'anno scorso quando erano stati 170". Quanto ai tempi medi per un appuntamento per le pubblicazioni, ha precisato "possono variare da 2 mesi e mezzo a 3 mesi. La prima data attualmente disponibile è il 13 ottobre, un giovedì, mentre il primo sabato disponibile è il 19 novembre. Per le cerimonie nelle sedi auliche, invece, le prime date disponibili sono a settembre".

Tresso ha poi ancora spiegato che "dal 23 aprile è impegnata nell'attività di istruzione delle pratiche di per pubblicazioni una task force di 3 persone dedicate a questo, per fornire sostegno agli uffici interessati in attesa dell'assunzione in servizio degli istruttori amministrativi che avverrà nella prima settimana di luglio". (ANSA).