Siccità: Torino livello 'verde', per ora fontanelle aperte

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Dei 4 livelli di stress idrico in cui sono suddivisi i comuni gestiti da Smat Torino con altri 165 comuni è al livello verde "ossia con attenzione ordinaria. La situazione per la città di Torino attualmente non risulta dunque critica e viene monitorata costantemente e stante l'attuale situazione non si ritiene opportuno limitare l'erogazione delle fontanelle pubbliche che garantiscono un importante servizio sociale/sanitario, mantengono un continuo flusso nelle reti idriche ed evitano fenomeni di vandalismo qualora venissero chiusi, tenendo conto che l'acqua non utilizzata ritorna in natura". A spiegarlo, in Consiglio comunale in risposta a un question time del capogruppo della Lista Civica per Torino, Silvio Viale, l'assessora all'Ambiente Chiara Foglietta, riferendo il contenuto di una nota di Smat.

Il livello verde, precisa la nota, si basa su alcuni parametri, ossia "il 75% delle acque captate ha origine da falda profonda che attualmente non risente di variazioni significative ed è monitorata quotidianamente, il 20% viene prodotta dal potabilizzatore del fiume Po e nonostante il fiume presenti un livello minimo storico non si registrano criticità o diminuzioni di portata". inoltre Smat "ha realizzato a La Loggia un impianto di lagunaggio da circa 5 milioni di metri cubi che consentirebbe in caso di emergenza del fiume di compensare le necessità per oltre 40 giorni. Il 5% rimanente - conclude l'assessora Foglietta - viene alimentato dalle sorgenti di Sangano e dal Pian della Mussa le cui portate rientrano nella media stagionale degli ultimi anni".. (ANSA).