Shell Eco-marathon Europe, team H2politO in gara

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Gli studenti del Politecnico di Torino, con il team H2politO, saranno protagonisti della Shell Eco-marathon, storico progetto dedicato all'innovazione e alla mobilità sostenibile, che vede, dopo due anni, il ritorno della gara in pista. I prossimi eventi sono il 28 giugno-1 luglio e il 6-3 luglio presso il Circuito Paul Armagnac di Nogaro, in Francia.

Nella prima delle due date, dedicata ai veicoli della categoria Prototype - che prevede veicoli leggeri e ultra-efficienti, spesso a tre ruote - i team dovranno compiere 10 giri del circuito in un tempo massimo di 39 minuti, per una distanza totale di 16 km: a vincere sarà il team che riuscirà a terminare la prova con il minor consumo di carburante. H2politO parteciperà con il prototipo IDRAkronos. La seconda competizione, invece, sarà dedicata alla categoria Urban Concept, per la prima volta dedicata alla guida autonoma: Il Team parteciperà a questa competizione con Juno, veicolo che ha già gareggiato nella Shell Eco-marathon ad Assen, classificandosi al quinto posto nella categoria combustione interna. "Il valore aggiunto del team è la multidisciplinarietà: infatti, gli 80 membri provengono dalle varie facoltà di ingegneria, tra cui meccanica, elettronica, fuel cell e guida autonoma. Questo ci ha permesso di perfezionare al meglio le varie componenti, per essere sempre competitivi, oltre che determinati nel conseguire il massimo risultato" spiega Emanuele Ferrari, IDRAkronos Vehicle Manager - Team H2politO. "Shell Italia è orgogliosa di vedere tornare in pista la Shell Eco-Marathon, che si conferma nuovamente una bellissima occasione per lavorare con i ragazzi delle scuole superiori e delle università sullo sviluppo di soluzioni per il futuro della mobilità" commenta Valeria Contino, responsabile Relazioni Esterne di Shell Italia. (ANSA).