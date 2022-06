Calcio: protagonisti Mondiale '82 si sfidano a golf

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - A 40 anni dalla vittoria del Mundial '82 in Spagna, alcuni calciatori protagonisti di quel trionfo saranno a Torino per una manifestazione organizzata dalla Federgolf del Piemonte e dalla Regione per avvicinare nuove persone al green. Gli ex campioni saranno otto o nove, fra loro Tardelli e Cabrini, Collovati, Galli e Selvaggi.

L'appuntamento è fissato per il 2 e il 3 luglio su un percorso a nove buche creato appositamente all'interno del parco del Valentino, dove saranno allestite sei postazioni di gioco a disposizione del pubblico.

La manifestazione è stata presentata oggi a Torino, presenti l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, il presidente del Comitato piemontese della Federazione Golf Marco Francia, e l'ex calciatore e allenatore Beppe Dossena.

"Siamo felicissimi - ha sottolineato Ricca - di ospitare questo evento frutto del connubio fra calcio e golf, con grandissimi campioni del passato che attireranno il pubblico verso uno sport da scoprire. Questa è vera promozione sportiva: dare la possibilità a tanti di scoprire nuovi sport con un sistema di promozione non convenzionale".

"Portiamo il golf in città - ha detto Francia - per cercare di abbattere le barriere ideologiche che ancora sbarrano a molti l'accesso a questa disciplina, che in realtà è lo sport individuale più praticato, con 70 milioni di giocatori nel mondo".

"Bisogna sdoganare il golf - ha aggiunto Dossena - perché è uno sport altamente educativo. Ho iniziato a giocarci proprio quando vivevo a Torino. C'è chi pensa che sia uno sport per anziani: ci provi e scoprirà che la realtà è un'altra". (ANSA).