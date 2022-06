Arte: Dormiveglia, personale dell'artista Matilde Sambo

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Con Dormiveglia, la mostra personale della giovane artista veneziana Matilde Sambo, a cura di Yuliya Say, realizzata in collaborazione con aA29 Project Room, l'Associazione Barriera di Torino presenta, dal 7 al 31 luglio, una serie di opere inedite capaci di fondere reale e immaginario collettivo. L'artista utilizza lo spazio torinese in via Crescentino per modulare, con elementi visivi e tattili, la creazione di un ambiente in cui forme apparentemente sconosciute e archetipi convivono, portando lo spettatore nell'evanescente regno del dormiveglia. L'artista articola una riflessione sugli attimi di sopore in cui il corpo risulta ancora vigile ma la mente è libera di fantasticare. Matilde Sambo esplora la complessa relazione tra mondo naturale ed essere umano. I suoi lavori permettono al visitatore di vivere un viaggio attraverso un immaginario arcaico, universale e senza tempo, sculture in argilla cruda, terracotta, tufo, pietra vulcanica, cera e bronzo, da cui l'artista desidera far riemergere forme e pensieri del subconscio.

Fondata a Torino nel 2007 da un gruppo di collezionisti, Barriera è un'associazione non-profit per l'arte contemporanea.

(ANSA).