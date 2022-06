Turismo, nel Novese percorso interattivo con targhe parlanti

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 26 GIU - Inaugurato, a Voltaggio (Alessandria) al ponte dei Paganini, il primo percorso di segnaletica turistica interattiva e 'parlante', collegato alla App Visit Distretto del Novese, dotato di una rete con codici qr code e un info point sempre attivo, in italiano e inglese. Si possono leggere informazioni storiche e curiosità sulle principali attrazioni turistiche, ma anche ascoltarle con il cellulare che si trasforma in audioguida. Dopo Voltaggio, in Alta Val Lemme, la segnaletica nei prossimi mesi sarà posizionata in tutti gli altri centri. Si è scelta questa domenica, perché - ha spiegato il sindaco di Voltaggio Giuseppe Benasso, ipovedente - coincide con l'apertura estiva della Pinacoteca di Voltaggio, la seconda quadreria del Piemonte.

Ogni punto è stato reso Social Friendly, per condividere sui social. "Il percorso - sottolinea Benasso - sembra ideato per stimolare il desiderio di ritornare a riassaporare, tra le nostre mura, quell'atmosfera che ha fatto definire Voltaggio come Piemonte che sa di Liguria". (ANSA).