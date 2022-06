Barca si capovolge sul Lago Maggiore, salvi i 3 a bordo

(ANSA) - VERBANIA, 26 GIU - Una barca si è rovesciata sul Lago Maggiore, davanti a Belgirate (Verbano-Cusio-Ossola), le tre persone a bordo sono finite in acqua e sono state salvate dalla Guardia costiera. Stanno tutte bene.

Successivamente i vigili del fuoco hanno aiutato i proprietari dell'imbarcazione a raddrizzarla e trainarla al porto di Arolo, a Leggiuno (Varese).

Nel pomeriggio, davanti a Stresa (VCO), i vigili del fuoco sono ancora intervenuti per un incendio su una barca: le fiamme sono state domate e non si sono registrati feriti tra gli occupanti.

