Truffe on line: Unc, primo semestre 2022 peggior periodo

TORINO, 25 GIU - Il primo semestre del 2022 peggior periodo degli ultimi due anni per truffe e raggiri on line. Lo rileva uno studio condotto da Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori (Unc).

"Stiamo assistendo - spiega il legale a un preoccupante incremento medio dei crimini informatici. Pandemia, caro energia e conflitto bellico tra le cause alla base del dilagare di un fenomeno esteso che va dalle vittime dell'e-commerce a quelle danneggiate dal furto d'identità e di dati sensibili sul web, sino alle false campagne umanitarie diffuse sugli smartphone tramite messaggi, che hanno avuto un vero e proprio boom dallo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina".

Gli sportelli dell'Unione nazionale consumatori - prosegue Polliotto - registrano un incremento del 15% in media di richieste d'aiuto per raggiri relativi a siti non autorizzati che promuovono servizi assicurativi e bancari, mentre crescono dell'8,5% le segnalazioni relative a problematiche negli acquisti in rete legate a prodotti fallati, consegnati in ritardo o mai recapitati. Senza contare che il ricorso diffuso dei consumatori alla rete come strumento di potenziale risparmio multisettore, in special modo per la ricerca di offerte e last minute, è salito in regione, da gennaio a giugno, del 40%".

