Torino: tornano bus notturni estivi, 17 linee per 24 comuni

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Il servizio notturno dei mezzi pubblici torinesi indossa gli abiti estivi. Dal 23 giugno al 10 settembre, il venerdì, il sabato e nei prefestivi, torna la rete potenziata del Night Buster, con 17 linee che collegano 24 comuni dell'area metropolitana al centro città. Quest'anno il progetto amplia l'offerta con percorsi prolungati nella fascia oraria dalle 23 alle 5.

Organizzato da Gtt in collaborazione con Agenzia per la Mobilità Piemontese e Città di Torino, Night Buster vuole offrire, soprattutto ai giovani, "un trasporto sicuro ed efficace che strizzi l'occhio ad una mobilità sostenibile per vivere la città in modo consapevole". Tutte le linee Night Buster, identificate da diversi colori, fanno capolinea in piazza Vittorio Veneto e si possono utilizzare con gli stessi biglietti e abbonamenti dei bus 'diurni'. (ANSA).