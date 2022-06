Maturità: prima prova per oltre 18mila studenti torinesi

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - È il giorno più importante dell'anno per diciottomila studenti di Torino, che questa mattina affrontano la prima prova, quella scritta, della maturità.

Qualcuno ha passato la notte in bianco per la troppa agitazione altri invece si sentono "sereni". Come Sara, studentessa del liceo Gioberti di via Sant'Ottavio, centro di Torino, che confessa di "aver dormito bene anche perché ho bevuto una camomilla prima di andare a letto". Visi allegri anche se qualche studente tradisce la tensione, mentre inizia a piovere. "Maturità bagnata maturità fortunata" afferma Filippo sorridendo per poi aggiungere: "Non so cosa aspettarmi spero solo che le tracce riguardino la crisi climatica". Superstizioni e tototema coincidono. Tra gli argomenti di attualità i più quotati sono la guerra in Ucraina, ma ancora la pandemia Covid e il clima. "Mi aspetto una traccia sulla mafia visto che sono passati 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", afferma Cecilia.

La prima prova durerà 6 ore e i gli studenti non potranno lasciare l'aula prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura delle tracce, che saranno divise in tre tipologie di testi fra cui scegliere: tipologia A, due tracce di analisi del testo, Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo di cui una obbligatoriamente di ambito storico. Infine Tipologia C, due tracce di tema d'attualità. In Piemonte saranno 33.593 gli studenti che affronteranno la prova. Novità di quest'anno dopo due anni di pandemia è che la mascherina per i maturandi non sarà obbligatoria, ma solo fortemente raccomandata. Bisogna però rispettare il distanziamento. (ANSA).