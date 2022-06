Maturità: Chiorino, auguri ai 33.593 candidati in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Oggi affrontate una delle sfide più importanti della vostra vita: a voi il mio più affettuoso "in bocca al lupo"!. Forza ragazzi, abbiamo bisogno di voi e del vostro talento, della capacità di guardare oltre il "si è sempre fatto così", dimostrando la grinta necessaria per diventare i veri protagonisti di questo tempo: non di domani, ma già di oggi!". Così Elena Chiorino, assessora della Regione Piemonte a istruzione, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario, nel giorno della prima prova della maturità.

"Siete in 33.593 candidati alla maturità - prosegue; non un semplice numero statistico, a cui la politica spesso si affida: ognuno di voi rappresenta un volto, una storia, un nome. Ecco perché mi preme rivolgervi il mio augurio più sincero, alla vigilia di questo evento importante, che va ben oltre i freddi numeri: una maturità che, oggi più che mai, ha il significato della ripartenza ed il profumo di una libertà ritrovata, in cui avete dimostrato la voglia di guardare oltre la pandemia per realizzare i vostri progetti di vita".

"Il futuro - conclude - siete voi. Credere sempre in voi stessi per realizzare i vostri sogni e, soprattutto, fate valere le vostre competenze e conoscenze che nessuno potrà mai portarvi via: in un mondo che troppo spesso si ferma all'apparenza, sappiate essere sostanza!". (ANSA).