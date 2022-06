Biella: nomine Cordar, assolto il sindaco Claudio Corradino

(ANSA) - BIELLA, 22 GIU - Sentenza di assoluzione per il sindaco di Biella, Claudio Corradino, accusato di abuso d'ufficio. Secondo l'accusa il primo cittadino avrebbe favorito una amica militante nella Lega per farla entrare nel Cda di Cordar Biella, la società che gestisce l'acqua pubblica dei Comuni del Biellese.

Nella passata udienza il pm aveva chiesto la condanna del sindaco a otto mesi di reclusione. Stamattina in tribunale è stata emessa invece una sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Al termine dell'udienza visibilmente sollevato il primo cittadino, difeso dall'avvocato Maria Chiara Zacconi, in caso di condanna sarebbe intervenuta la legge Severino, con la sospensione dalla carica. Ad attendere Corradino fuori dall'aula di tribunale il suo vice, Giacomo Moscarola. (ANSA).