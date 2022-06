Ballottaggi: in Piemonte i riflettori su Alessandria

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - In Piemonte andranno ai ballottaggi due capoluoghi di provincia, Alessandria e Cuneo, oltre ai Comuni di Chivasso, Savigliano, Acqui Terme e Omegna. Ma è su Alessandria, dove il centrosinistra si è presentato con una coalizione allargata ai 5 Stelle al primo turno, e andrà al secondo in alleanza anche con Azione, che tutti i riflettori sono puntati.

Al ballottaggio alessandrino il sindaco uscente di centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco, esponente della Lega, arriva con il 40% contro il 42% dello sfidante di centrosinistra Giorgio Abonante, esponente Pd.

A Cuneo il risultato appare scontato: in una città dove il Pd è il primo partito, l'ex senatrice Dem Patrizia Manassero - erede del sindaco uscente Federico Borgna giunto alla scadenza del secondo mandato - arriva al ballottaggio forte del 46,95% incassato al primo turno contro il 19,84% dell'imprenditore candidato dal centrodestra Franco Civallero.

A Chivasso (Torino), dove il centrosinistra si è presentato al primo turno diviso, la candidata del centrodestra Marta Claro, in testa con il 42,06%, va al ballottaggio con il sindaco uscente Claudio Castello, esponente civico in coalizione con Pd e altre liste, che si è fermato al 40,37%.

A Savigliano (Cuneo) il ballottaggio è fra il civico Antonello Portera, ex consigliere comunale uscito dal Movimento 5 Stelle che ha raccolto al primo turno il 35,3%, e il candidato del centrosinistra Gianfranco Scaglione, ex assessore Pd che ha totalizzato il 28,7%.

Ad Acqui Terme (Alessandria), la competizione è fra l'ex sindaco di centrodestra per due mandati ora esponente civico Danilo Rapetti, il più votato con il 39,3%, e il sindaco uscente M5s Lorenzo Lucchini, che appoggiato da alcune liste civiche e senza il simbolo pentastellato si è fermato al 17%.

A Omegna (Vco) gli sfidanti sono il sindaco uscente di centrodestra Paolo Marchioni, che si presenta con il 38,8% del primo turno, e Alberto Soressi del centrosinistra formato da Pd in coalizione con liste civiche, che arriva al ballottaggio con il 33,8% raccolto al primo turno. (ANSA).