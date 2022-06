Auto: Revello Chemicals di Alba scelta dagli Usa

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - La Revello Chemicals, azienda chimica a conduzione familiare di Diano d'Alba, presente sul mercato italiano ed europeo da quarant'anni, alla seconda generazione, è stata scelta dalla multinazionale americana Pdq come unico partner per la produzione esclusiva di detergenti chimici per auto per i propri impianti in tutto il mercato europeo e asiatico.

"Siamo stati tra i primi in Italia - spiega il fondatore Mauro Revello - a scommettere più di 15 anni fa anche sui sistemi di lavaggio automatico ad alta pressione. I benefici che questa tecnologia porta in termini di velocità e di risultati di lavaggio ci ha convinti a dedicare parte della nostra produzione alla creazione e al perfezionamento di detergenti specifici per questo tipo di lavaggio. Oggi da un punto di vista imprenditoriale, pur continuando la nostra produzione per i sistemi tradizionali, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti di aver percorso la strada dell'alta pressione e di aver così reso la nostra azienda competente in tutte le tipologie di prodotti chimici per autolavaggi". (ANSA).