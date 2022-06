Torino: dopo 4 anni di lavori apre sottopasso corso Grosseto

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Quattro anni di lavori, 400 metri di lunghezza, di cui 170 sotterranei, 6.500 pali utilizzati, 580 mila metri cubi di scavi, 27 mila di demolizioni, 310 mila metri di cavi elettrici e un costo di 7,5 milioni di risorse regionali. Dopo un lungo cantiere, che non ha mancato di creare disagi soprattutto per residenti e commercianti, è stato inaugurato oggi il nuovo sottopasso viabile di corso Grosseto, nella zona nord di Torino. Un'opera che rientra nel più vasto intervento per la realizzazione della Torino-Ceres, che renderà anche possibile collegare via treno il centro città con l'aeroporto.

"E' una giornata importante, prima di tutto perché in Italia non è mai banale inaugurare un'opera - sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi -. Apriamo la parte viabile legata al traffico veicolare, ma l'obiettivo più importante ancora, e per noi traguardabile nel giro di pochi mesi, è quello di aprire il passante ferroviario che collega Caselle con il centro di Torino e con l'alta velocità. E il combinato disposto di tutte queste inaugurazioni è un servizio migliore per gli utenti che arrivano dalla parte nord di Torino".

Il sindaco Stefano Lo Russo ricorda che "questa è un'opera attesa da anni in una zona complessa per quanto riguarda la viabilità e compone un quadro importante di carattere infrastrutturale che cambierà radicalmente la modalità di spostarsi nella zona nord della città e fluidificherà il traffico. È stato un cantiere complicato, molto lungo, con molte problematiche tecniche, ma sono certo - conclude il primo cittadino - che lo apprezzeranno non solo i residenti ma tutti i torinesi". (ANSA).