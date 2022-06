Sull'auto bruciata in riva al Po trovato cadavere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 GIU - Un corpo carbonizzato è stato trovato in un'auto in una zona boschiva bruciata a Isola S.Antonio, nell'Alessandrino. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi di una pensionato di Sale (Alessandria) di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di lunedì. Indagano i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Alessandria, con i colleghi della Compagnia di Tortona. Del veicolo, un'utilitaria, sono rimasti leggibili alcuni numeri della targa. Da accertare se l'auto sia stata avvolta dal rogo del bosco o se l'incendio sia partito proprio dal veicolo Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco di Isola Cristian Scotti. "Quando ii vigili del fuoco mi hanno chiesto di intervenire perché vedevano nella stessa zona dell'intervento già in corso del fumo anomalo, - spiega - con il brigadiere ho raggiunto il luogo, trovando l'auto in fiamme. Alte, al punto da non poter intervenire immediatamente. Solo più tardi abbiamo notato i resti all'interno". (ANSA).