Galup festeggia 100 anni con francobollo,"un valore immenso"

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Cerimonia oggi nel negozio Galup per centro di Torino per l'emissione dello speciale francobollo per i 100 anni dell'industria dolciaria di Pinerolo. "Quando ricorre un anniversario importante Poste Italiane diventa tramite per la realizzazione delle iniziative del Mise - ha sottolineato Giovanni Accusani, responsabile Macro Area Nord Ovest Mercato Privati di Poste Italiane - Attraverso la nostra rete distributiva, presente in modo capillare su tutto il territorio, portiamo in tutta Italia un francobollo - un piccolo rettangolo di carta ricco di concretezza - che diventa messaggero di un'eccellenza nazionale".

Il francobollo è stato emesso dal Mise nell'ambito della serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico".

"Ha un valore immenso - ha commentato Giuseppe Bernocco, presidente di Galup - poiché rappresenta un riconoscimento al ruolo che l'azienda ha avuto nella vita non solo del Piemonte, ma di un'intera nazione. Galup ci ha accompagnati lungo un secolo di storia e cambiamenti, nei momenti felici e in quelli più complessi, diventando un simbolo di gioia, spensieratezza e serenità".

Un'altra pagina della storia centenaria iniziata nel 1922 con l'invenzione del panettone basso, largo, con glassa a base di Nocciola 'Tonda e gentile' delle Langhe decorata con granella di zucchero. (ANSA).