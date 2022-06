Furti dall'home banking, Mobile Asti scopre tre trasfertisti

(ANSA) - ASTI, 21 GIU - L'operazione 'Air Jordan 2021' della Squadra Mobile della questura di Asti ha permesso di identificare tre truffatori napoletani, riusciti a impossessarsi dell'home banking di numerosi clienti della Banca di Asti tramite invio di sms di phishing, per poi effettuare prelievi fraudolenti, con tecnica cardless. Il gruppo, formato da tre ragazzi di circa 20 anni originari di Napoli, era il braccio operativo di una maxi organizzazione dedita a questo tipo di truffe, su scala nazionale. La base gestionale aveva sede a Napoli, mentre i tre si recavano sul territorio astigiano per compiere i prelievi: quattro da 2mila euro ciascuno, per un importo di 8mila euro. I reati contestati sono quelli di frode informatica, ricettazione in concorso e uso illecito di carte.

Due di loro avevano precedenti. Uno dei giovani, al momento del prelievo illecito, indossava felpa e scarpe con il marchio Nike.

Capi trovati anche durante le perquisizioni e da cui ha preso il nome l'operazione della Polizia. (ANSA).