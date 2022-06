Asti, da tutta Italia per i Giochi Giovanili della Bandiera

(ANSA) - ASTI, 21 GIU - Da tutta Italia ad Asti per il primo appuntamento nazionale della F.I.S.B. (Federazione Italiana Sbandieratori) dopo il Covid, in occasione dei XXIII Giochi Giovanili della Bandiera. Attesi oltre 300 giovani atleti, a partire da venerdì 24 giugno e fino a domenica 26.

L'organizzazione del Campionato Nazionale è stata affidata dalla Federazione Italiana Sbandieratori al Rione Santa Caterina del Palio di Asti. Per la prima volta Asti ospiterà la massima manifestazione federale per i più piccoli, dagli 8 ai 15 anni.

Sono 23 i gruppi che scenderanno in piazza. (ANSA).