Al Palagiustizia aperta ludoteca per bambini da 3 a 11 anni

Una ludoteca, al Palazzo di Giustizia 'Bruno Caccia' di Torino. dedicata ai bambini dai tre agli undici anni, figli dei magistrati, avvocati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria, personale della vigilanza e giornalisti accreditati, ma aperto anche a chi accede agli uffici e aule come ad esempio i testimoni. L'inaugurazione questa mattina dello spazio, il secondo in Italia dopo quello di Firenze, nato con il patrocinio del Comune di Torino dalla collaborazione degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Torino, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e del Comitato per le Pari opportunità. "Siamo molto contenti - ha spiegato l'assessora all'Istruzione Carlotta Salerno presente al tagli del nastro - perché l'implementazione dei servizi educativi attraverso servizi differenti da quello classico per noi è fondamentale. La collaborazione - ha aggiunto - in luoghi particolari come il tribunale è ancora più importante. per il momento abbiamo dato il patrocinio e accompagnato per le procedure ma c'è intenzione da parte della Città di Torino di contribuire economicamente per fare in modo che le persone che vogliano accedere al servizio e non possano permetterselo possano andare".

Nella ludoteca i piccoli ospiti giocano seguiti dal personale qualificato del Villaggio di Smile che in città si occupa di nidi e asili.

"Il consiglio si è impegnato tantissimo, ha ristrutturato tutti i locali e abbiamo seguito l'iter burocratico per riuscire ad avere le autorizzazioni e finalmente questo progetto che era nato 20 anni fa da un'idea", spiega il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Simona Grabbi. (ANSA).