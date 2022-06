Rifiuti: Paola Gianotti, no a inceneritore nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 20 GIU - Il 22 giugno Paola Gianotti, la ciclista e influencer d'Ivrea, prenderà la bici e andrà a conoscere le attività delle associazioni ambientaliste tra Canavese e Biellese. La proposta del giro conoscitivo le è arrivata dai Semi di Serra di Roppolo, associazione che da anni si occupa di educazione ambientale e passeggiate sulla Via Francigena con i bambini della bassa Serra. E proprio la Serra, la collina morenica che divide Ivrea e Biella, sarà la cerniera che lega i due versanti. Versanti entrambi interessati dall'eventuale costruzione del mega-inceneritore di rifiuti speciali non pericolosi a Cavaglià, proposto da una multiutility privata e in fase di Valutazione d'impatto ambientale da parte della Provincia di Biella.

"Ho accettato di essere testimonial di questa pedalata - spiega Gianotti - perché amo moltissimo il mio territorio che è caratterizzato da una natura splendida, da tante meravigliose piccole realtà che lo valorizzano e dalla sua particolare conformazione morfologica. Mi alleno continuamente percorrendo le strade di casa che voglio preservare e tutelare". (ANSA).