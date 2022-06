Ogr Tech Week, il 29 e 30 settembre nuova edizione

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - La nuova edizione di Italian Tech Week, la più grande tech conference italiana, si terrà il 29 e 30 settembre. Special guest sarà Patrick Collison, ceo e co-founder di Stripe, piattaforma di infrastruttura finanziaria per le aziende. L'azienda è stata fondata dai fratelli Patrick e John nel 2010 e oggi è utilizzata da milioni di aziende in tutto il mondo, dalle grandi imprese alle start-up più ambiziose, per far crescere i loro ricavi e trasformare le loro attività.

Collison dialogherà con John Elkann, ceo di Exor e presidente di Stellantis, Ferrari e Gedi.

Altri speaker confermati che saliranno sul palco delle Ogr sono Eric Demuth, ceo e co-founder di Bitpanda, la piattaforma digitale di investimenti leader in Europa, Felix Ohswald, ceo e founder di GoStudent, la piattaforma di e-learning più popolare in Italia, Loris Degioanni, cto e founder di Sysdig, scaleup informatica unicorno della Silicon Valley, e Simone Mancini, ceo e founder di Scalapay, l'ultimo unicorno italiano.

L'edizione 2022 di Italian Tech Week darà inoltre particolare attenzione ai temi della sostenibilità, con speaker quali Sami Marttinen, ceo e co-fondatore di Swappie, azienda leader per smartphone ricondizionati, e dell'inclusione, con speaker del calibro di Roya Mahboob, una delle prime imprenditrici tech in Afghanistan e fondatrice di Robotic Afghan Girls e Louise Brosset, Global Community Officer di Techfugees, associazione a sostegno dei rifugiati attraverso la tecnologia.

(ANSA).