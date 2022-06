Nazionale Artisti Tv ad Alessandria per beneficienza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 GIU - Terminata con il risultato di 7-4 per gli ospiti 'Tutti in campo per l'Uspidalet', la partita benefica tra Nazionale Italiana Artisti TV e la squadra dell'Associazione Commercianti del Cristo disputata al Centogrigio Sport Village. Per i padroni di casa a rete anche l'83enne Carlò Menabò, commerciante nel ramo caffè. Raccolti 2.000 euro destinati all'acquisto di un ecografo di alta fascia, con monitor HD, per il reparto di Radiologia dell'ospedale infantile 'Cesare Arrigo'. A dare il calcio d'inizio il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco; in campo l'assessore al Commercio Mattia Roggero e il consigliere comunale Giorgio Abonante, candidato sindaco al ballottaggio. Ospite José Altafini, campione del mondo con il Brasile e stella di Milan, Napoli e Juventus, da diversi anni abitante ad Alessandria.

