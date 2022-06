Siccità: se non piove, risaie a rischio da luglio

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Senza pioggia e adeguate misure le risaie del vercellese saranno a rischio "dalla prima settimana di luglio". "Tutto ruota attorno a tre fattori: le precipitazioni, il rilascio di acqua dai bacini montani e una deroga al deflusso minimo vitale dei fiumi. Purtroppo per il riso non abbiamo un piano B", sostiene Benedetto Coppo, presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella. In un periodo dell'anno dove le risaie dovrebbero essere allagate nei giorni scorsi è stato più volte ribadito che la situazione di sofferenza idrica è altissima. Lo sottolinea la Coldiretti Novara e Vco (Verbano-Cusio-Ossola), dopo che lo ha segnalato l'Est Sesia, il Consorzio di irrigazione e bonifica più grande d'Italia: 200 dipendenti, una sede principale a distaccamenti in Lomellina e nell'Oltrepò Pavese per una superficie di 334.505 ettari di cui il 44,6 % in Piemonte e il 55,4% in Lombardia.

"Nella parte bassa del Vercellese se non riusciremo a sommergere nell'arco della prossima settimana, potrebbero essere compromesse diverse decine di ettari di risaie". Questo il commento sulla siccità di Stefano Bondesan, presidente di Ovest Sesia (ANSA).