Siccità: Piemonte, 15 giorni cruciali per salvare colture

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "I prossimi 15 giorni saranno quelli cruciali per salvare le colture e per questo è stata avanzata la richiesta di disponibilità a rilasciare la massima acqua possibile, al netto delle esigenze del settore idroelettrico altrettanto strategico". Così nell'incontro col comparto l'assessore regionale piemontese all'Ambiente, Matteo Marnati, cui il presidente, Alberto Cirio, ha affidato il tavolo per l'emergenza idrica.

"Nei prossimi giorni - ha aggiunto - si avrà contezza di tutte le iniziative locali in campo. Agli operatori, aggiunge, va il ringraziamento della Giunta regionale per la sensibilità e la disponibilità dimostrata". (ANSA).