Caldo: Piemonte, 16 giugno più rovente degli ultimi 65 anni

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - La giornata del 16 giugno, quando la temperatura massima è stata in media di 28,1 gradi, in Piemonte è stata la più calda degli ultimi 65 anni. E' quanto ha rilevato l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). E' stato infatti polverizzato il record per questa data, che risaliva al 2003 (media 27 gradi). Anche il 17 giugno intanto la colonnina di mercurio ha toccato valori considerati "anomali" per la stagione. A Torino è arrivata a 35.5, ad Asti a 35,3.

"La causa di queste temperature - spiegano all'agenzia regionale - è la persistenza sull'Europa occidentale di un promontorio di alta pressione che si allunga dal Nord Africa fino al canale della Manica, con valori di pressione importanti e anch'essi anomali per questo periodo di giugno".

Uno degli effetti sono quelle che la stessa Arpa chiama "notti tropicali", dove le minime sono superiori ai 20 gradi. A Torino città bisogna ritornare alla notte fra il 12 e il 13 giugno per trovare minime inferiori a questa soglia. (ANSA).