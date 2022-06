Turismo: partono i treni dal Piemonte alla costa romagnola

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - Parte sabato 18 giugno il primo treno del mare che collegherà direttamente, ogni fine settimana e fino al termine della stagione estiva, quattro città del Piemonte alle spiagge della Costa romagnola.

È il nuovo servizio messo a punto da Trenitalia Tper e sostenuto dalle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte per promuovere mini-soggiorni nelle località balneari. L'iniziativa durerà fino all'11 settembre e sarà un nuovo treno Rock da 1.400 posti a collegare Torino, Asti, Alessandria e Voghera a Rimini, Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, con orari di partenza favorevoli per sfruttare le giornate di vacanza.

L'arrivo in riviera è previsto infatti prima dell'ora di pranzo, mentre il rientro è programmato per consentire l'arrivo a casa in serata.

"La destinazione mare, diventa sostenibile, sicura e veloce con questo nuovo servizio che valorizza la vacanza di prossimità per la famiglia ma anche per i giovani - dice l'assessore regionale ai Trasporti dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini-.

L'invito è quello di partire dalle grandi città per raggiungere e scoprire le spiagge, i sapori, lo sport e il divertimento della Costa Romagnola, sfruttando al massimo il fine settimana o la giornata al mare". (ANSA).