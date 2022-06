Incendi: sterpaglie a fuoco su A26 a Casale

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 17 GIU - Doppio intervento oggi dei vigili del fuoco sull'A26, nella zona di Casale Monferrato (Alessandria) per un vasto incendio di sterpaglie a bordo carreggiata tra i caselli di Casale Sud e Nord in direzione Gravellona Toce.

In azione, sull'autostrada e sulle strade bianche limitrofe gli equipaggi del Distaccamento casalese e l'autobotte dal Comando provinciale di Alessandria. Non sono stati necessari interventi particolari sulla viabilità: le fiamme sono divampate in un tratto di autostrada dove, sulla corsia di marcia, è presente un cantiere, e quindi i veicoli transitano sulle altre due. (ANSA).