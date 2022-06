Comunali: Salvini,Alessandria da Serie A,traino per Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 GIU - "Nello scacchiere piemontese, il ruolo di Alessandria è essere traino, essere locomotiva. Il Piemonte non è solo Torino, lo stiamo dimostrando come Lega, come investimenti, come sanità, come infrastrutture, come ferrovie, come attenzione". Così Matteo Salvini, segretario federale della Lega, intervenuto alla serata inaugurale della 20/a Festa del partito a Fubine Monferrato, a pochi chilometri da Alessandria, capoluogo che ha in calendario il 26 giugno il ballottaggio per la scelta del sindaco, nel testa a testa fra il sindaco uscente leghista, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e il Pd Giorgio Abonante.

"Quindi, come la Lombardia non è solo Milano, Alessandria deve tornare a essere la capitale del lavoro - ha aggiunto Salvini -. Gli alessandrini sceglieranno tra chi pensa ai redditi di cittadinanza, alle assistenze, al ritorno al passato, e chi - invece - crede nel lavoro. Penso, nonostante la pandemia e i disastri, Cuttica e il centrodestra abbiano dimostrato che Alessandria può essere in serie A, non dimenticata, quindi sono assolutamente fiducioso. Dopo tre anni di pandemia e di chiusura, tornare a una delle tante iniziative di piazza, di gente, di festa della Lega e ripartire proprio da Alessandria per me è motivo di orgoglio". Seduto a un tavolo, in mezzo alla gente, ha degustato agnolotti e altre specialità locali, prima di entrare nel vivo dell'appuntamento - storico punto di riferimento per i militanti di tutto il Piemonte (17-19 e 24-26 giugno) - che torna dopo due anni di stop causa Covid. Presenti tra gli altri, Riccardo Molinari, segretario della Lega in Piemonte e capogruppo alla Camera, amministratori regionali e locali, tra cui lo stesso Cuttica. (ANSA).