Armi illegali e estorsioni, tre arrestati a Domodossola

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 17 GIU - Armi illegali usate per estorsioni e minacce: tre gli arresti. I carabinieri della compagnia di Domodossola, sotto la direzione della Procura di Verbania, hanno arrestato tre persone al termine di una lunga attività di indagine iniziata a dicembre 2021, quando erano stati arrestati tre cittadini marocchini accusati di spaccio di droga.

L'attività dei carabinieri si è spostata su altri soggetti i cui nomi erano legati allo spaccio e le intercettazioni hanno permesso di ascoltare dialoghi inerenti armi clandestine, detenute illegalmente e non denunciate, che sarebbero state utilizzate compiere estorsioni e minacciare i clienti dello stupefacente.

L'operazione ha permesso di arrestare due italiani, un uomo e una donna, e un cittadino di origine albanese, che compivano le loro azioni nella fascia di territorio compresa tra Omegna e Domodossola. Durante le perquisizioni sono state rinvenute armi e un elevato numero di munizioni di vario calibro, tra cui due pistole a tamburo senza matricola, due silenziatori per carabina, una carabina artigianalmente modificata, oltre a 40 grammi di cocaina.

I tre arrestati sono stati condotti rispettivamente nel carcere di Verbania e in quello femminile di Vercelli. (ANSA).