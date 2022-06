Ragazzi di Barriera, un video per immaginare futuro migliore

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Un video per raccontare come i giovani immaginano e disegnano un futuro migliore, dove gli abitanti si prendono cura dei beni comuni. E' il lavoro realizzato dai ragazzi di Barriera di Milano, impegnati per due anni nel progetto N.O.E. (Nuovi Orizzonti Educativi), promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dalla Città di Torino (Assessorati alle Politiche educative, alle Politiche sociali, alle Politiche giovanili), dalla Circoscrizione VI e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Sono state coinvolte 36 realtà del territorio.

"Per farli entrare in modo empatico nell'attività, riuscendo a liberare nel migliore dei modi la propria creatività, - spiegano i promotori del progetto - si è lavorato sulla tecnica di narrazione che gli autori inglesi hanno chiamato hope based communication, comunicazione basata sulla speranza. La società contemporanea spesso ci impone una comunicazione incentrata sulla paura, sul terrore, sulla denuncia, dove il comune denominatore è la negatività".

Il video si intitola 'Il futuro alla maniera di Barriera' ed è realizzato da Eleonora Casetta con i testi in rima di Silvia Pevato e le musiche del collettivo torinese Orginal artisti: due minuti di ripresa dove compaiono sogni e speranze raccontati attraverso parole ed illustrazioni. (ANSA).