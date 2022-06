Monferrato on stage, musica e gastronomia in 19 tappe

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Dal 25 giugno al 3 settembre 7/a edizione di 'Monferrato on stage', con 19 eventi tra enogastronomia e musica. Ma il festival avrà un'anteprima, il 18 giugno a Moncalvo (Asti), in occasione della Festa delle Cucine Monferrine.

"Monferrato On Stage è nato quasi per gioco qualche anno fa, ma aveva delle basi significative su cui poggiare la propria crescita - spiega Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS - Si è poi trasformato in un progetto socio-economico, culturale e di intrattenimento di un'area che per tanti anni è stata dimenticata. Un grande capitale umano di Pro loco, di comuni e di grandi realtà territoriali hanno supportato questo progetto fin dall'inizio".

Il direttore gastronomico del Monferrato On Stage sarà lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con BMA Ecomuseo. Il vincitore della terza edizione MasterChef Italia ha ideato per ogni evento un piatto della tradizione monferrina realizzato in una nuova chiave gourmet. Tutti i piatti verranno realizzati insieme alle Pro loco locali e, in alcune serate con gli studenti del 'G. Penna' di Asti.

Dopo il prologo di Moncalvo, Monferrato On Stage prenderà ufficialmente il via il 25 giugno a Portacomaro con la 'Notte delle chitarre' e il Monferrino, panino con la salamella proposto anche in una speciale versione vegetariana, accompagnato dal Freisa.

Le tappe successive il 1° luglio a Cocconato, il 2 a Cavagnolo (Torino).

Il 7 luglio in Piazza Cattedrale ad Asti con il concerto di Gianluca Grignani, l'8 luglio a Montechiaro (Asti) il protagonista sarà chitarrista americano David Grissom. (ANSA).