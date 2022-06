'ITS Day', brillano tre fondazioni piemontesi

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Sono tre le Fondazioni piemontesi con il miglior punteggio nel monitoraggio 'Percorsi' di ITS' di Indire e hanno avuto la possibilità di intervenire al convegno nazionale 'ITS Day': ITS per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili (prima di filiera), ITS Aerospazio e Meccatronica (primo corso classificato) e ITS TAM Tessile Abbigliamento Moda (eccellenza nel settore).

Giampiero Monetti, direttore ITS per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili, ha parlato del progetto europeo InterBITS (interventi di armonizzazione e valorizzazione del sistema BTS e ITS) che grazie al partenariato con la Francia promuove una maggior integrazione tra i sistemi formativi transfrontalieri rafforzando l'offerta di alta formazione tecnica.

Sigfrido Pilone, direttore della Fondazione ITS Aerospazio, ha sottolineato come il primato del corso sia oramai consolidato, è dal 2013 protagonista della classifica.

Silvia Moglia, direttrice dell'ITS TAM Tessile, Abbigliamento, Moda ha raccontato il progetto 4.0 "Upskill". Da un'azienda veneta in collaborazione con i ragazzi dell'ITS è nato "Il mare sulla pelle", un vestito al 100% biodegradabile, indossato anche durante gli Eurovision 2022.

I dati piemontesi -è stato sottolineato - sono ampiamente sopra la media per occupazione e successo formativo, sia nella serie storica sia nello scenario attuale. (ANSA).