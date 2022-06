'Fuori Campo', oltre 20 concerti gratuiti a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Un lungo weekend di musica a Moncalieri (Torino) con oltre 20 concerti gratuiti in cinque differenti luoghi del centro storico, protagonisti alcuni degli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Eurovision Village al Valentino di Torino. Da venerdì 17 a domenica 19 giugno l'evento diffuso 'Fuori Campo' in vie, piazze, cortili e e altri spazi della citt.

Inserito nella programmazione Off di Eurovision, Fuori Campo "vuole ribaltare il concetto degli aftershow - eventi privati ed esclusivi organizzati subito dopo un grande evento - spiegano gli organizzatori - creando un appuntamento gratuito e aperto a tutti assieme agli artisti dell'Eurovision Village e a nuovi gruppi emergenti".

Luoghi di 'Fuori Campo' sono Il Giardino delle Rose, piazza Vittorio Emanuele II e l'interno di un cortile adiacente, la Terrazza Multipiano, via Santa Croce) e coinvolgerà 50 artisti i con nomi tra i quali Bianco, Fellow, Cecilia, Simo Veludo, The Spell of Ducks, Ava Hangar, Luce Clandestina, Fllo Q, Gianni Denitto, Stella, Disco Moderni, Lee Fry, Onda Pacifica, Black Mamba, Anna Castiglia, Calembour, The Sweet Life Society con il progetto Oltre le Barre, Alberto Gallo (Discomoderni), Lorenzo Procopio, Flower'n'flair experience.

'Fuori Campo' è diretto da Francesco Astore, responsabile della programmazione culturale dell'Eurovision Village di Torino, assieme a Stefano Pesca (ceo di Consiste srl, regista e direttore artistico) ed alla giovane organizzatrice Asya Benedini. La rassegna spazierà dal cantautorato all'hip pop, dall'elettro jazz alla sperimentazione "ricreando, in chiave moderna, le atmosfere di Montmartre durante la Belle Epoque".

(ANSA).