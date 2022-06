Fisco: 5x1000,nel 2021 distribuiti 507 milioni a 72mila enti

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Sono 72mila gli enti beneficiari del 5X1000, che nel 2021 distribuisce 507 milioni di euro, in calo rispetto allo scorso anno e sotto il tetto fissato da quest'anno a 525 milioni di euro. E' quanto emerge dagli elenchi pubblicati dalla Agenzia delle Entrate. In cima alla classifica gli enti del volontariato (52.162), seguiti da associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24). Nell'elenco figurano anche 7.918 Comuni, destinatari di 14,9 milioni di euro.

Poche le novità nella top10, con due sole realtà che salgono per importo destinato rispetto all'anno precedente: la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro, stabile al secondo posto in classifica con 11.961.337,43 euro, e la Lega del Filo d'Oro, che sale dal sesto al quarto posto con 8.046.037,59 euro. La prima in classifica, Airc, ha raccolto le preferenze di ben 1.592.570 italiani, anch'esse in aumento rispetto alle 1.587.311 dell'edizione 2020. (ANSA).