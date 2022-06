Clima: ricci sempre più in pericolo di estinzione

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - I ricci corrono il serio rischio di una rapina estinzione collegata ai cambiamenti climatici e alle attività dell'uomo. Una conferma viene da uno studio biennale condotto dal Centro ricci 'La Ninna' di Novello (Cuneo), supportato dalla Fondazione Capellino, con il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco dell'Università di Torino e il Canc (Centro animali non convenzionali.

Lo studio e le analisi di laboratorio, coordinati con la dottoressa Maria Teresa Capucchio, hanno accertato che numerosi ricci sono affetti da parassitosi polmonare, segno - secondo gli esperti - che la specie è in grave sofferenza e rischia effettivamente di estinguersi, entro uva ventina d'anni.

Nel frattempo, il libro scritto da Massimo Vacchetta, il veterinario responsabile del centro di Novello "Raccontami Qualcosa di Bello. Storie di ricci e dello straordinario salvataggio della delfina Kasya' verrà tradotto e pubblicato in Russia dalla casa editrice Eksmo. Dal centro di cura dei ricci di Novello arriva, infine, un appello alle donazioni da privati: "sono in drastico calo negli ultimi mesi e il Centro non riceve alcun aiuto dallo Stato. Abbiamo disperatamente bisogno di offerte per continuare le attività" (ANSA).