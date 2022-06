Statue artisti internazionali per trent'anni Fondazione Crc

(ANSA) - CUNEO, 15 GIU - A Grinzane Cavour sarà installata un'opera di Olafur Eliasson, a Bra il progetto artistico di Otobong Nkanga, a Cuneo un nuovo lavoro di Michelangelo Pistoletto, a Mondovì un'installazione sonora di Susan Philipsz.

Opere d'arte contemporanea site-specific, pensate e realizzate per dialogare con l'ambiente circostante e l'identità del luogo.

E' una delle iniziative della Fondazione Crc di Cuneo per festeggiare i suoi 30 anni.

Il progetto è curato da Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea.

"La cultura è uno degli ambiti su cui la Fondazione è da sempre molto attiva - osserva il presidente di Fondazione Crc Ezio Raviola -. Il progetto artistico si chiama 'A cielo aperto' e rinnova la lunga collaborazione con il Castello di Rivoli. Per noi è l'occasione per portare in quattro luoghi emblematici della provincia di Cuneo opere di grandissimi artisti internazionali: sono installazioni che impreziosiscono il territorio e lasceranno una traccia indelebile per il futuro di tutti noi".

'A cielo aperto 2022' è il terzo atto de 'La Generazione delle idee. Talento, ambiente, inclusione', serie di eventi che la Fondazione organizza per i trent'anni di attività. Il programma si è aperto a maggio con l'incontro tra Andrea Bocelli e duemila studenti ed è proseguito a giugno con la seconda edizione di 'Spazzamondo'. Le opere di Olafur Eliasson (Copenaghen, 1967), Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933), Otobong Nkanga (Kano, 1974) e Susan Philipsz (Glasgow, 1965), sono state acquisite dalla Fondazione. (ANSA).