Morto sindaco di Guazzora, da metà anni '70 in Comune

(ANSA) - GUAZZORA (ALESSANDRIA), 15 GIU - Dimesso dall'ospedale di Tortona ieri, in condizioni molto gravi, è morto oggi nella sua casa Pierino Cereda, 82 anni, sindaco di Guazzora (306 abitanti) nella Bassa Valle Scrivia (Alessandria).

La camera ardente è stata allestita in Municipio. Era tra i primi cittadini con più anni di esperienza amministrativa in Italia. "Iniziata a metà degli anni Settanta - ricorda il vice sindaco Cristiano Cervetti - per poi continuare, praticamente ininterrotta, dal 1995 con la sola parentesi del mandato di Piera Vignoli (2004-2009). Mi ha insegnato tutto quello che spero di riuscire a fare, senza di lui, da adesso fino all'anno prossimo, a scadenza della consiliatura, bene come lui. Nato a Tortona, appassionato di ciclismo, Cereda aveva contributo alla creazione del Trofeo Bassa Valle Scrivia per Elite e Under 23, che proprio nel Circuito Guazzorese aveva l'appuntamento più antico e uno dei primi in assoluto del calendario nazionale.

Cereda aveva contratto il Covid a gennaio; erano poi subentrate patologie che hanno portato al decesso. (ANSA).