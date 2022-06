Lavoro: prefetto Asti, creerò task force contro infortuni

(ANSA) - ASTI, 15 GIU - "Entro Natale ho intenzione di creare e rendere operativa una task force sul territorio per prevenire gli infortuni sul posto di lavoro". Lo ha detto oggi in conferenza stampa il neo prefetto di Asti, Claudio Ventrice, che il mese scorso ha raccolto il testimone di Alfonso Terribile, andato in pensione.

"Con una squadra come quella che c'è sul territorio - ha detto - i buoni risultati non tarderanno ad arrivare". La task force potrebbe essere formata da forze di polizia, da rappresentanti di Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Asl.

Tra gli obiettivi sul lungo periodo del neo prefetto anche la mappatura di zone dell'Astigiano potenziali luoghi di rave party. "Nella mia esperienza precedente a Massa Carrara - ha aggiunto - avevo mappato edifici abbandonati e campi estesi, inserendoli in un database a disposizione delle forze di polizia. Grazie a questo sistema, avevamo sventato due rave party. Mi piacerebbe poter portare questa esperienza anche ad Asti". Fari puntati anche sui campi nomadi.

"Ho chiesto una mappatura delle famiglie residenti - ha concluso - una volta fatti gli studi, si può pensare di iniziare un articolato percorso di smantellamento, ma il percorso non sarà immediato". (ANSA).