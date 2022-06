Vaiolo delle scimmie, primo caso accertato in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Primo caso di vaiolo delle scimmie accertato in Piemonte. L'ha contratto un torinese di 46 anni rientrato da un viaggio in Portogallo. Le sue condizioni di salute sono buone e l'Asl Città di Torino ha già attivato le misure di tracciamento e prevenzione previste dai protocolli nazionali. "Da quando è stata segnalata la presenza dell'infezione in Italia - afferma Luigi Genesio Icardi assessore regionale alla Sanità - il Piemonte ha attivato tutti i protocolli e le misure di prevenzione previste e questo ha consentito al Centro multidisciplinare per la salute sessuale dell'Asl Città di Torino di individuare tempestivamente questo caso e intervenire subito". (ANSA).